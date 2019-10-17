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В государственный бюджет подано 2700 поправок

Новости » Политика    17.10.2019 - 13:36
В государственный бюджет подано 2700 поправок
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

В "Слуге народа" не исключают, что проект Госбюджета на 2020 год не успеют принять 18 октября

Депутаты Верховной рады могут не успеть принять проект Государственного бюджета на 2020 год 18 октября из-за большого количества внесенных правок. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, депутаты могут успеть проголосовать за проект, если не будут настаивать на голосовании за каждую правку отдельно.

"Кажется, 2700 поправок зарегистрировали. Надо сделать так, чтобы они начали их рассматривать в законотворческом темпе. Но я думаю, что голоса будут. Если это будут правки, которые голосом будут, то мы и за три недели не успеем. Если депутаты поймут, что надо просто принять, чтобы начать работать, тогда мы успеем. Но как вчера было с судебным (проектом №1008 - ред.), если настаивать, чтобы их подтверждали, то не исключаю, что за пятницу не успеем", - заявил Арахамия.

Напомним, 16 октября комитет Верховной рады по вопросам бюджета поддержал проект предложений к Государственному бюджету на 2020 год о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты. После рассмотрения проект госбюджета рекомендовано доработать ко второму чтению.

Ранее РБК-Украина писало, что в проекте госбюджета на 2020 год внесли миллиард на реконструкцию аэропорта в Днепре.

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