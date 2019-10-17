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В державний бюджет подано 2700 поправок

Новини » Політика    17.10.2019 - 13:36
В державний бюджет подано 2700 поправок
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

У "Слузі народу" не виключають, що проект Держбюджету на 2020 рік не встигнуть прийняти 18 жовтня

Депутати Верховної ради можуть не встигнути прийняти проект Державного бюджету на 2020 рік 18 жовтня через велику кількість внесених правок. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, депутати можуть встигнути проголосувати за проект, якщо не будуть наполягати на голосуванні за кожну зміну окремо.

"Здається, 2700 поправок зареєстрували. Треба зробити так, щоб вони почали їх розглядати в законотворчому темпі. Але я думаю, що голоси будуть. Якщо це будуть правки, які голосом будуть, то ми й за три тижні не встигнемо. Якщо депутати зрозуміють, що треба просто прийняти, щоб почати працювати, тоді ми встигнемо. Але як вчора було з судовим (проектом №1008 - ред.), якщо наполягати, щоб їх підтверджували, то не виключаю, що за п'ятницю не встигнемо", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, 16 жовтня комітет Верховної ради з питань бюджету підтримав проект пропозицій до Державного бюджету на 2020 рік про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. Після розгляду проект держбюджету рекомендовано доопрацювати до другого читання.

Раніше РБК-Україна писало, що в проекті держбюджету на 2020 рік внесли мільярд на реконструкцію аеропорту в Дніпрі.

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