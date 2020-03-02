Государственные банки увеличили прибыль за год в 2,4 раза

Четыре банки государственного сектора в 2019 году получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году (14,6 млрд грн). Об этом говорится в отчете Министерства финансов.

Согласно данным финансовой отчетности, все банки получили прибыль в частности,

"ПриватБанк" - 32,609 млрд грн (12,798 млрд грн в 2018 году)

"Укргазбанк" - 1,299 млрд грн (769 млн грн в 2018 году)

"Укрэксимбанк" - 1,002 млрд грн (852 млн грн в 2018 году)

"Сбербанк" - 277 млн грн (162 млн грн в 2018 году).

Чистые активы государственных банков выросли за год на 80,584 до 825,069 млрд грн. В течение года количество сократилось с 5,6 тыс. до 5,2 тыс.

mof.gov.ua

Напомним, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Кабинет министров в 2020 году пересмотрит Стратегию развития государственных банков. Как отметила Маркарова, в обновленной стратегии будет предусмотрено более быстрое сокращение государственной доли в банках и удельного веса неработающих кредитов.

Как сообщало РБК-Украина, платежеспособные банки Украины за 2019 год получили 59,6 млрд грн чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (22,3 млрд грн).