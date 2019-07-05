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Кабмин одобрил меры по реформированию Налоговой и Таможенной служб

Новости » Финансы    05.07.2019 - 14:04
Кабмин одобрил меры по реформированию Налоговой и Таможенной служб
Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

В плане предусмотрены меры по стимулированию добровольной уплаты налогов и развитию налоговых сервисов

Кабинет министров Украины на своем заседании одобрил План мероприятий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в пятницу, 5 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

В пояснительной записке отмечается, что налоговая реформа частично улучшила ситуацию с налоговой нагрузкой на бизнес и администрированием налогов, однако потребность в дальнейших эффективных мерах по устранению системных недостатков в системе администрирования налогов все еще остается значительной.

"Существует необходимость проведения радикальной реформы системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику, направленной на повышение результативности и эффективности их функций и оптимизацию структуры, что имеет решающее значение для достижения современных международных стандартов деятельности указанных органов", - указано в записке.

Проектом распоряжения предусматривается утвердить План мероприятий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.

Планом предусматриваются меры по:

  • оптимизации организационной и функциональной структуры служб;
  • усовершенствованию процедуры административного обжалования;
  • управлению информационными системами и технологиями;
  • развитию персонала, реформы для обеспечения добропорядочности и антикоррупционных мер;
  • прозрачности и контролируемости реформ;
  • стимулированию добровольной уплаты налогов, развитию налоговых сервисов;
  • управлению рисками, налоговый контроль и аудит;
  • совершенствованию работы, направленной на погашение налогового долга;
  • противодействию размыванию налоговой базы и усилению функции анализа трансфертного ценообразования;
  • содействию безопасности и международной торговли, включая упрощение и гармонизацию таможенных процедур;
  • содействию эффективному взысканию таможенных платежей;
  • развитию инфраструктуры, электронных технологий и сервисов для международной торговли;
  • защите общества, общественного здоровья и безопасности окружающей среды и борьбе с незаконным перемещением наркотиков и оружия;
  • повышению эффективности международного таможенного сотрудничества.

Напомним, в начале марта правительство одобрило разделение Государственной фискальной службы на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу. По результатам конкурса главой Государственной налоговой службы был назначен Сергей Верланов.

Как писало РБК-Украина в конце июня, комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить главой Государственной таможенной службы первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова.

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