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Государственную фискальную службу возглавил полковник налоговой милиции

Новости » Экономика     14.02.2020 - 13:03
Государственную фискальную службу возглавил полковник налоговой милиции
Фото: Сергей Солодченко (sfs.gov.ua)

Солодченко работает в налоговой милиции с 2002 года

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Сергея Солодченко. Об этом говорится в распоряжении правительства от 12 февраля 2020 года №108-р, которое обнародовано на Правительственном портале.

Также Кабмин признал утратившим силу распоряжение от 17 июля 2019 года № 556 о временном возложении исполнения обязанностей главы ГФС на Дениса Гутенко.

По данным ГФС, полковник налоговой милиции Солодченко - начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

Солодченко родился в 1975 году в Луганской области. После окончания в 1998 году, Луганского института внутренних дел МВД Украины, по 2002 год проходил службу в органах внутренних дел. В налоговой милиции работает с 2002 года. С апреля 2018 года начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

Напомним, в январе 2020 года и декабре 2019 года Кабмин назначал заместителей главы Государственной фискальной службы.

Отметим, что Государственная фискальная служба в 2019 году была разделена на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу.

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