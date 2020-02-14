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Державну фіскальну службу очолив полковник податкової міліції

Новини » Економіка     14.02.2020 - 13:03
Державну фіскальну службу очолив полковник податкової міліції
Фото: Сергій Солодченко (sfs.gov.ua)

Солодченко працює у податковій міліції з 2002 року

Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної фіскальної служби України Сергія Солодченка. Про це йдеться в розпорядженні уряду від 12 лютого 2020 року №108-р, яке оприлюднено на Урядовому порталі.

Також Кабмін визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від 17 липня 2019 № 556 року про тимчасове покладення виконання обов’язків голови ДФС на Дениса Гутенка.

За даними ДФС, полковник податкової міліції Солодченко - начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.

Солодченко народився у 1975 році у Луганській області. Після закінчення у 1998 році, Луганського інституту внутрішніх справ МВС України, по 2002 рік проходив службу в органах внутрішніх справ. У податковій міліції працює з 2002 року. З квітня 2018 року начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.

Нагадаємо, у січні 2020 року та грудні 2019 року Кабмін призначав заступників голови Державної фіскальної служби.

Відзначимо, Державна фіскальна служба у 2019 році була розділена на Державну податкову службу та Державну митну службу.

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