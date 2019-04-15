ГФС изменила счета для уплаты налогов

Новые счета вступают в действие с мая
Государственная фискальная служба Украины сообщила, что со 2 мая 2019 года вступают в действие новые небюджетные счета 3719 для уплаты средств единого взноса и финансовых санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ГФС сообщили, счета меняются в связи с проведением реорганизации территориальных органов ГФС.
Я отметили в пресс-службе, при уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование поле "Назначение платежа" расчетного документа заполняется таким образом:
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*
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;101
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; код по ЕГРПОУ
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; уплата единого взноса
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;
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;
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;
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
1 - служебный код ("*");
2 - код вида уплаты ("101" - Уплата суммы единого взноса);
3 - код по ЕГРПОУ плательщика, который осуществляет уплату;
4 - печатается пояснительная информация о назначении платежа;
5 - не заполняется;
6 - не заполняется;
7 - не заполняется.
Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины отсрочил введение международного номеру банковского счета IBAN с 1 апреля на 5 августа 2019 года.
Напомним, 19 декабря 2018 года Кабмин одобрил решение о реорганизацию Государственной фискальной службы (ГФС). Постановление предусматривает разделение ДФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.