ГФС изменила счета для уплаты налогов

Фото: ДФС (ch.sfs.gov.ua)

Новые счета вступают в действие с мая

Государственная фискальная служба Украины сообщила, что со 2 мая 2019 года вступают в действие новые небюджетные счета 3719 для уплаты средств единого взноса и финансовых санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ГФС сообщили, счета меняются в связи с проведением реорганизации территориальных органов ГФС.

Я отметили в пресс-службе, при уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование поле "Назначение платежа" расчетного документа заполняется таким образом:

* ;101 ; код по ЕГРПОУ ; уплата единого взноса ; ; ; 1 2 3 4 5 6 7

1 - служебный код ("*");

2 - код вида уплаты ("101" - Уплата суммы единого взноса);

3 - код по ЕГРПОУ плательщика, который осуществляет уплату;

4 - печатается пояснительная информация о назначении платежа;

5 - не заполняется;

6 - не заполняется;

7 - не заполняется.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины отсрочил введение международного номеру банковского счета IBAN с 1 апреля на 5 августа 2019 года.

Напомним, 19 декабря 2018 года Кабмин одобрил решение о реорганизацию Государственной фискальной службы (ГФС). Постановление предусматривает разделение ДФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.