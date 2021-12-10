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Государственную авиакомпанию "Украина" передали Министерству инфраструктуры

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче государственной авиакомпании "Украина" Министерству инфраструктуры. Правительству поручено обеспечить передачу в установленном порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В указе отмечается, что кроме авиакомпании "Украина" Министерству инфраструктуры также передается незавершенный терминальный комплекс в аэропорту "Борисполь".

Документ предписывает Кабмину и Государственному управлению делами обеспечить передачу авиакомпании и терминального комплекса Министерству инфраструктуры в установленном порядке.

Указ вступает в силу с момента опубликования.

Напомним, ранее Зеленский презентовал появление в Украине национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines (UNA)

Отметим, кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2022 год ко второму чтению заложил средства на пополнение уставного капитала АО "Украинские национальные авиалинии".

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