На государственную авиакомпанию в 2022 году планируют потратить из бюджета 1 млрд гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной рады (законопроект № 6000 ).

В проекте государственного бюджета Украины на 2022 год зафиксирован курс гривны к доллару на уровне 28,6 грн/доллар. Таким образом, "Украинские национальные авиалинии" получат около 35 млн долларов. В то же время стоимость одного самолета Boeing 737 начинается от 50 млн долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем послании к Верховной раде 1 декабря заявил, что первый рейс национального перевозчика состоится в 2022 году. "К 2025-му будет полностью сформирован флот компании - не менее 20 суден. Будут открыты регулярные рейсы как внутри, так и вовне", - сказал он.

"Украинского перевозчика должны видеть не только в Украине, но и во всем мире. И в этом очень поможет соглашение об открытом небе, авиационный безвиз, который мы наконец подписали с Европейским Союзом. Поэтому UNA обязательно приземлится в ЕС. И такие большие планы действительно окрыляют", - добавил президент.