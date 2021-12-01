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На государственную авиакомпанию в 2022 году планируют потратить из бюджета 1 млрд гривен

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Украина, Среда 01 декабря 2021 16:51
На государственную авиакомпанию в 2022 году планируют потратить из бюджета 1 млрд гривен Фото: государственная авиакомпания в первый будет стоить 1 млрд гривен (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2022 год ко второму чтению заложил средства на пополнение уставного капитала АО "Украинские национальные авиалинии". Планируется потратить 1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной рады (законопроект №6000).

В проекте государственного бюджета Украины на 2022 год зафиксирован курс гривны к доллару на уровне 28,6 грн/доллар. Таким образом, "Украинские национальные авиалинии" получат около 35 млн долларов. В то же время стоимость одного самолета Boeing 737 начинается от 50 млн долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем послании к Верховной раде 1 декабря заявил, что первый рейс национального перевозчика состоится в 2022 году. "К 2025-му будет полностью сформирован флот компании - не менее 20 суден. Будут открыты регулярные рейсы как внутри, так и вовне", - сказал он.

"Украинского перевозчика должны видеть не только в Украине, но и во всем мире. И в этом очень поможет соглашение об открытом небе, авиационный безвиз, который мы наконец подписали с Европейским Союзом. Поэтому UNA обязательно приземлится в ЕС. И такие большие планы действительно окрыляют", - добавил президент.

Как сообщает РБК-Украина, Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2022 год ко второму чтению увеличил сумму расходов на реализацию проекта "Президентский университет". Планируется потратить 500 млн гривен.

Напомним, Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2022 год ко второму чтению заложил увеличение расходов на президента, Верховную раду и правительство. В целом расходы увеличены на 206,4 млн гривен.

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