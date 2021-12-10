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Державну авіакомпанію "Україна" передали Міністерству інфраструктури

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу державної авіакомпанії "Україна" Міністерству інфраструктури. Уряду доручено забезпечити передачу в установленому порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

В указі зазначається, що крім авіакомпанії "Україна" Міністерству інфраструктури також передається незавершений термінальний комплекс в аеропорту"Бориспіль".

Документ наказує Кабміну і Державному управлінню справами забезпечити передачу авіакомпанії і термінального комплексу Міністерству інфраструктури в установленому порядку.

Указ набирає чинності з моменту опублікування.

Нагадаємо, раніше Зеленський презентував появу в Україні національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines (UNA)

Зазначимо, Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2022 рік до другого читання заклав кошти на поповнення статутного капіталу АТ "Українські національні авіалінії".

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