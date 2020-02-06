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В Государственном космическом агентстве и на заводе "Арсенал" проходят обыски

Новости » Происшествия     06.02.2020 - 12:42
В Государственном космическом агентстве и на заводе "Арсенал" проходят обыски
Фото: Государственное космическое агентство (facebook com DKAUkraine)

Основание для обысков - расследование о растрате имущества государственным предприятием завод "Арсенал"

На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод "Арсенал" проходят обыски. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В агентстве отметили, что основанием является расследование растраты имущества государственным предприятием завод "Арсенал", начатое в 2019 году. ГКА сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую документацию.

"На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод "Арсенал" проходят обыски", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом месяце следователи Государственного бюро расследований задержали на взятке начальника оздоровительно-профилактического Центра "Мечта" Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины.

Начальник Центра требовал от предпринимателя 5 тыс. долларов за заключение договора аренды 9 летних домиков на 49 лет и дальнейшую их приватизацию вместе с земельными участками указанного Центра.

Кроме того, во Львове и области прошли массовые обыски на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

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