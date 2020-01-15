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Чиновника Государственного космического агентства задержали на взятке

Новости » Общество     15.01.2020 - 16:52
Чиновника Государственного космического агентства задержали на взятке
Фото: задержание зломисника (dbr.gov.ua)

Чиновник требовал 5 тыс. долларов

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали на взятке начальника оздоровительно-профилактического Центра "Мечта" Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, начальник Центра требовал от предпринимателя 5 тыс. долларов за заключение договора аренды 9 летних домиков на 49 лет и дальнейшую их приватизацию вместе с земельными участками указанного Центра.

Следователи ГБР задержали чиновника во время получения первой части взятки - 3 тыс. долларов.

Сейчас проводятся обыски служебного кабинета чиновника и решается вопрос относительно избрания относительно него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее СБУ разоблачила и прекратила деятельность новоназначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали вывода в тень ежемесячно более 500 млн гривен.

РБК-Украина писало, что чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 миллионов гривен, предназначенных для реконструкции детсадов и школ.

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