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СБУ провела обыски на предприятиях "оборонки" во Львове и области

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 11:25
СБУ провела обыски на предприятиях "оборонки" во Львове и области
Фото: обыски во Львовской области (ssu.gov.ua)

СБУ заблокировала хищение военного оборудования со стратегических предприятий

Во Львове и области прошли массовые обыски на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что контрразведка СБУ предотвратила хищение военного оборудования со стратегических львовских предприятий. По данным следствия, в группировку входили сотрудники одной из воинских частей, которые с сообщниками организовали сделку по хищению запчастей и комплектующих к бронетехнике.

"Затем злоумышленники планировали нелегально переправить их через государственную границу Украины. Контрразведчики провели 11 обысков во Львове и области по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также хранения товаров военного назначения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время обысков изъяли большое количество приборов ночного видения, радиостанции, трансмиссии, балансиры, катки, детали гусеничных лент, электродвигатели вспомогательных систем и другие детали к бронетехнике. Серийные номера на части выявленных деталей повреждены.

Фото: обыски во Львовской области (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины провела обыски в Одесской ОГА в связи с хищением около 1,6 млн гривен при закупках.

Кроме того, на прошлой неделе сообщалось об обысках в букмекерской компании "Фаворит спорт".

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