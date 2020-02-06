ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Державному космічному агентстві і на заводі "Арсенал" проходять обшуки

Новини » Надзвичайні події     06.02.2020 - 12:42
В Державному космічному агентстві і на заводі "Арсенал" проходять обшуки
Фото: Державне космічне агентство (facebook com DKAUkraine)

Підстава для обшуків - розслідування щодо розтрати майна державним підприємством завод "Арсенал"

На території Державного космічного агентства та державного підприємства завод "Арсенал" проходять обшуки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

У агентстві зазначили, що підставою є розслідування щодо розтрати майна державним підприємством завод "Арсенал", розпочате у 2019 році. ДКА співпрацює зі слідством та надає всю необхідну документацію.

"На території Державного космічного агентства та державного підприємства завод "Арсенал" проходять обшуки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця слідчі Державного бюро розслідувань затримали на хабарі начальника оздоровчо-профілактичного Центру "Мрія" Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України.

Начальник Центру вимагав від підприємця 5 тис. доларів за укладення договору оренди 9 літніх будиночків на 49 років та подальшу їх приватизацію разом з земельними ділянками вказаного Центру.

Крім того, у Львові та області пройшли масові обшуки на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Про жоден тиск на телеканал "1+1" мова не йде, - Баканов Правоохоронці проводять обшуки в квартирах журналістів "1+1"
Новини України обшуккосмический центр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся