В Державному космічному агентстві і на заводі "Арсенал" проходять обшуки

Фото: Державне космічне агентство (facebook com DKAUkraine)

Підстава для обшуків - розслідування щодо розтрати майна державним підприємством завод "Арсенал"

На території Державного космічного агентства та державного підприємства завод "Арсенал" проходять обшуки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

У агентстві зазначили, що підставою є розслідування щодо розтрати майна державним підприємством завод "Арсенал", розпочате у 2019 році. ДКА співпрацює зі слідством та надає всю необхідну документацію.

"На території Державного космічного агентства та державного підприємства завод "Арсенал" проходять обшуки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого місяця слідчі Державного бюро розслідувань затримали на хабарі начальника оздоровчо-профілактичного Центру "Мрія" Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України.

Начальник Центру вимагав від підприємця 5 тис. доларів за укладення договору оренди 9 літніх будиночків на 49 років та подальшу їх приватизацію разом з земельними ділянками вказаного Центру.

Крім того, у Львові та області пройшли масові обшуки на підприємствах оборонно-промислового комплексу.