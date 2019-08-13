Госфинансирование получат 11 партий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) предоставит политическим партиям государственное финансирования их деятельности на основании результатов внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что государственное финансирование предоставят с 1 января 2020 года 11 политическим партиям.

Госфинансирование получат 11 политических партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария", "Всеукраинское объединение "Свобода".

Отметим, что на финансирование из государственного бюджета имеют право все партии, которые набрали более двух процентов на парламентских выборах. Закон о госфинансировании политических партий приняли в 2015 году.

Добавим, что партия "Слуга народа" в 2020 году получит около 225 млн гривен, "Оппозиционная платформа - За жизнь" 68 млн гривен, "Батькивщина" - почти 43 млн гривен. "Европейская солидарность" и "Голос" - 74 и 62 млн гривен (они получат дополнительное финансирование за гендерный баланс).

Напомним, ЦИК на заседании 12 августа зарегистрировала первых 25 народных депутатов.

Как сообщало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно результатам "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.