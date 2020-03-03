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Госучреждения обеспечены всеми средствами защиты от коронавируса

Новости » Общество     03.03.2020 - 12:19
Госучреждения обеспечены всеми средствами защиты от коронавируса
Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)

Госучреждения имеют достаточное количество масок

В государственных учреждениях достаточное количество масок для защиты от заболевания короновируса. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, все учреждения полностью обеспечены всеми средствами защиты.

"Все что касается государственных учреждений, больниц, санитарной службы, Нацгвардии и полиции - все средства защиты мы имеем", - заявил Радуцкий.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине 3 марта подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Вирус был выявлен у мужчины в Черновцах, которые ранее вернулся с Италии. У мужчины обнаружили симптомы заболевания 28 февраля, на следующий день он был госпитализирован. 2 марта, завершилось исследование анализов. Сейчас мужчина госпитализирован, у него лихорадка и сухой кашель.

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при необходимости может предоставить Украине больше тестов для диагностики коронавируса. При этом на данный момент в Украине заявили, что имеют достаточное количество тестов.

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