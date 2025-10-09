Гостює замість арешту. ЄС нагадав Таджикистану про ордер МКС на Путіна

Таджикистан є країною-учасницею Римського статуту МКС, проте свої зобов'язання щодо виконання ордера на арешт не виконала.

Євросоюз висловив підтримку зусиллям, спрямованим на забезпечення відповідальності за всі злочини за міжнародним правом, порушення прав людини та зловживання, що випливають з агресії РФ.

Зазначається, що ЄС продовжує підтримувати розслідування, що проводить прокурор МКС в Україні, та закликає всі держави до співпраці.