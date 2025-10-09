Гостит вместо ареста. ЕС напомнил Таджикистану об ордере МУС на Путина

Российский диктатор Владимир Путин гостит в Таджикистане, несмотря на ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом (МУС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую служба внешних связей.
Таджикистан является страной-участницей Римского статута МУС, однако свои обязательства по выполнению ордера на арест не выполнила.
Евросоюз выразил поддержку усилиям, направленным на обеспечение ответственности за все преступления по международному праву, нарушения прав человека и злоупотребления, вытекающие из агрессии РФ.
Отмечается, что ЕС продолжает поддерживать расследование, которое проводит прокурор МУС в Украине, и призывает все государства к сотрудничеству.
Напомним, в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина за похищение украинских детей. Все 125 стран-участниц Римского статута МУС должны выполнять такое решение.
Несмотря на обязательный характер такого решения, в прошлом году Путин смог без каких-либо препятствий посетить Монголию, которая является страной-участницей МУС. Власти страны отказались от ареста российского диктатора.
Для Монголии каких-то реальных последствий после такого решения не было.