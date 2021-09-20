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Госстат улучшил оценку восстановления экономики Украины во втором квартале

Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики улучшила с 5,4% до 5,7% оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Рост зафиксирован на фоне обвала прошлого года (на 11,2%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По оценке Госстата, номинальный ВВП во II квартале составил 1169,4 млрд гривен, а ВВП в расчете на одного человека - 28189 грн.

В то же время, Госстат сохранил оценку падения ВВП по сравнению с первым кварталом 2021 года на уровне 0,7%.

Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%. Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года и составило 1,2%, во II квартале - на 11,2%, в III квартале - на 3,5%, IV квартале - на 0,5%, в I квартале 2021 года - 2,2%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2022 год с 4,3% до 3,8%.

В то же время альтернативный сценарий развития экономики Украины от Кабмина предусматривает замедление роста и выход на допандемический уровень только в конце 2023 года.

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