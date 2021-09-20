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Держтат поліпшив оцінку відновлення економіки України в другому кварталі

Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики поліпшила з 5,4% до 5,7% оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у II кварталі 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Зростання зафіксовано на тлі обвалу минулого року (на 11,2%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За оцінкою Держстату, номінальний ВВП в II кварталі склав 1169,4 млрд гривень, а ВВП в розрахунку на одну людину - 28189 грн.

Держстат також поліпшив оцінку падіння ВВП у порівнянні з першим кварталом 2021 року зі 0,8% до 0,7%.

Раніше Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%. Скорочення реального ВВП почалося в I кварталі 2020 року і склало 1,2%, В II кварталі - на 11,2%, в III кварталі - на 3,5%, IV кварталі - на 0,5%, в I кварталі 2021 року - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2022 рік з 4,3% до 3,8%.

Разом з тим альтернативний сценарій розвитку економіки України від Кабміну передбачає уповільнення зростання і вихід на допандемічний рівень тільки в кінці 2023 року.

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