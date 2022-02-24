Под Гостомелем уничтожены два российских вертолета

"Возле Гостомеля Вооруженные Силы Украины уничтожили 2 российских вертолета", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные сбили седьмой самолет оккупанта.

Кроме того, в городе Счастье Луганской области украинские военные уничтожили два танка РФ.

Отметим, в Луганской области продолжаются боевые действия. ВСУ уничтожили около 50 российских оккупантов в районе Счастья.

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