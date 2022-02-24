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В районе Счастья уничтожены два российских танка и несколько грузовиков

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Луганская область, Четверг 24 февраля 2022 09:15
В районе Счастья уничтожены два российских танка и несколько грузовиков Фото: украинские войска уничтожили украинские танки (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

В городе Счастье Луганской области украинские военные уничтожили два танка Российской Федерации. Кроме того, подбиты несколько грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ССУ.

По предварительной оперативной информации, в Луганской области сбиты 2 танка оккупационных войск и несколько грузовых автомобилей.

Также отметим, что ранее ВСУ сообщили об уничтожении 5 самолетов и 1 вертолет РФ.

Напомним, Россия начала военное вторжение в Украину со стороны оккупированного Крыма. Пограничники фиксируют передвижение военной техники.

Всю подробную информацию о вторжении России можно узнать в материале РБК-Украина.

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