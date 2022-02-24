RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Гостомелем знищено два російських гвинтокрили

Автор: Марія Кучерявець

Сили протиповітряної оборони України збили два російські гвинтокрили. Це сталося поблизу селища Гостомель Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Біля Гостомеля Збройні Сили України знищили 2 російських гелікоптери", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що українські військові збили сьомий літак окупанта.

Крім того, в місті Щастя Луганської області українські військові знищили два танки РФ.

Зазначимо, в Луганській області тривають бойові дії. ЗСУ знищили близько 50 російських окупантів в районі Щастя.

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГостомельКиївська областьВторгнення Росії до України