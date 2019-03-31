В отеле в центре Киева ищут взрывчатку, людей эвакуируют

В воскресенье, 31 марта, неизвестный сообщил в полицию о минировании отеля по улице Институтская в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщается, сразу после получения сообщения о минировании здания на Институтской на место происшествия выехали специалисты профильных служб для проверки здания и прилегающей к нему территории.

По меньшей мере 150 человек эвакуируют из здания отеля.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Киеве неизвестный сообщил о минировании четырех торгово-развлекательных центров. В ходе проверки зданий никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не было обнаружено. На время проверки были эвакуированы около 5 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина, ранее в Киеве заминировали ТРЦ "Магелан". Также сообщалось о "минировании" ТРЦ "Украина. Тогда из здания ТРЦ правоохранители эвакуировали 700 человек.

Кроме того, в Киеве "минировали" Печерский, Шевченковский и Соломенский районные суды.

Добавим, ранее полицейские Львова задержали злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о якобы минировании железнодорожного вокзала. "Минером" оказался житель Пустомытовского района, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.