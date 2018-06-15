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В Киеве сообщили о минировании трех судов

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 13:32
Фото: Печерский суд (РБК-Украина)
Фото: Печерский суд (РБК-Украина)

Сейчас информация проверяется специалистами

В Киеве сообщают о минировании трех судов: Печерского, Шевченковского и Соломенского. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Только что на линию 102 поступило сразу три сообщения о заминировании судов - Печерский суд (Крещатик, 42А), Шевченковский суд (Смирнова-Ласточкина, 10Б) и Соломенский суд (Шутова, 1)", - говорится в сообщении.

Пока информация проверяется специалистами.

Напомним, по фактам ложных сообщений о минировании бизнес-центров в Харькове полиция возбудила дела. 14 июня 2018 года в Харькове уже десятый день подряд "минировали" бизнес-центры.

По фактам ложных сообщений о минировании бизнес-центров в Харькове полиция возбудила дела Информация о минировании здания бизнес-центра в Киеве не подтвердилась
Теги публикации: минирование, Печерский райсуд, Соломенский райсуд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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