Гостиница "Днепр" выставлена на приватизацию, названа стартовая цена

Первый объект большой приватизации выставлен на продажу. Гостиница "Днепр" в центре Киева будет продаваться на аукционе 15 июля, стартовая цена достигает почти 81 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Фонда государственного имущества в Facebook.

Сообщается, что гостиница "Днепр" выставлена на аукцион, проведение которого планируется 15 июля. Стартовая цена - 80,9 млн гривен.

Отметим, гостиница находится в самом центре Киева, на улице Крещатик рядом с Майданом Независимости. Здание общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров состоит из 12 наземных и одного технического этажа, бельэтажа и подвала. Перед гостиницей есть паркинг на 56 парковочных мест.

В отеле 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Напомним, ранее о готовности этой гостиницы к приватизации заявлял президент Владимир Зеленский; он также отметил, что на приватизацию выставят и крупные предприятия, которые не являются стратегическими.

Конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, однако был перенесен из-за карантина и эпидемии коронавируса.