Готель "Дніпро" виставлено на приватизацію, названо стартову ціну

Перший великий об'єкт приватизації виставлений на продаж. Готель "Дніпро" в центрі Києва буде продаватися на аукціоні 15 липня, стартова ціна досягає майже 81 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Фонду державного майна у Facebook.

Повідомляється, що готель "Дніпро" виставлена на аукціон, проведення якого планується 15 липня. Стартова ціна - 80,9 млн гривень.

Зазначимо, готель знаходиться в самому центрі Києва, на вулиці Хрещатик поруч із Майданом Незалежності. Будівля загальною площею майже 13 тисяч квадратних метрів складається з 12 наземних та одного технічного поверху, бельетажу та підвалу. Перед готелем є паркінг на 56 паркувальних місць.

В готелі 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і кілька конференц-залів.

Нагадаємо, раніше про готовність цього готелю до приватизації заявляв президент Володимир Зеленський; він також зазначив, що виставлять на приватизацію й великі підприємства, які не є стратегічними.

Конкурс з приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року, проте був перенесений через карантин та епідемію коронавірусу.