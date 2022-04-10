Не все гости публичны. Данилов рассказал о тайных визитерах Украины во время войны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о непубличном посещении Киева зарубежными политиками. В частности, накануне в столице побывал экс-министр обороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на телемарафон UAразом .

Секретарь Совбеза заверил, что Киев фактически каждый день принимает друзей из-за границы. По его словам, не все из них являются публичными лицами, поэтому не появляются на телеэкранах.

"Проходят консультации, проходят встречи, происходит очень большая поддержка нашей страны со стороны наших партнеров. Я действительно это могу вам подтвердить", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО привел пример визита одного из бывших министров обороны США. С ним провели консультации относительно военных действий против России.