Не все гости публичны. Данилов рассказал о тайных визитерах Украины во время войны
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о непубличном посещении Киева зарубежными политиками. В частности, накануне в столице побывал экс-министр обороны США.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.
Секретарь Совбеза заверил, что Киев фактически каждый день принимает друзей из-за границы. По его словам, не все из них являются публичными лицами, поэтому не появляются на телеэкранах.
"Проходят консультации, проходят встречи, происходит очень большая поддержка нашей страны со стороны наших партнеров. Я действительно это могу вам подтвердить", – заявил Данилов.
Секретарь СНБО привел пример визита одного из бывших министров обороны США. С ним провели консультации относительно военных действий против России.
Напомним, что Кабинет министров выделил миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских оккупантов городов и сел.
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