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Не всі гості є публічними. Данілов розповів про таємних візитерів України в час війни

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Київ, Неділя 10 квітня 2022 20:57
Не всі гості є публічними. Данілов розповів про таємних візитерів України в час війни Фото: Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про непублічні відвідини Києва закордонними політиками. Зокрема, напередодні в столиці побував екс-міністр оборони США.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Секретар Радбезу запевнив, що Київ фактично щодня приймає друзів з-за кордону. За його словами, не всі з них є публічними особами, тому не з'являються на телеекранах.

"Відбуваються консультації, відбуваються зустрічі, відбувається дуже велика підтримка нашої країни з боку наших партнерів. Я дійсно це можу вам підтвердити", – заявив Данілов.

Секретар РНБО навів приклад візиту одного з колишніх міністрів оборони Сполучених Штатів. Із ним провели консультації щодо воєнних дій проти Росії.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів виділив мільярд гривень на відновлення звільнених від російських окупантів міст і сіл.

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