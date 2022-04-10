Не всі гості є публічними. Данілов розповів про таємних візитерів України в час війни

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про непублічні відвідини Києва закордонними політиками. Зокрема, напередодні в столиці побував екс-міністр оборони США.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на телемарафон UAразом .

Секретар Радбезу запевнив, що Київ фактично щодня приймає друзів з-за кордону. За його словами, не всі з них є публічними особами, тому не з'являються на телеекранах.

"Відбуваються консультації, відбуваються зустрічі, відбувається дуже велика підтримка нашої країни з боку наших партнерів. Я дійсно це можу вам підтвердити", – заявив Данілов.

Секретар РНБО навів приклад візиту одного з колишніх міністрів оборони Сполучених Штатів. Із ним провели консультації щодо воєнних дій проти Росії.