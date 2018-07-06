У Держстаті назвали регіони з найвищими зарплатами по Україні

Найвищі заробітні плати зафіксовані в місті Києві, Донецькій, Київській та Дніпропетровській областях

В Україні з січня по травень 2018 року в чотирьох регіонах заробітна плата перевищила середню по Україні, зокрема у місті Києві, Донецькій, Київській та Дніпропетровській областях. Відповідна інформація опублікована на сайті Державної статистики.

Так, за даними Держстату, середній розмір заробітної плати у всіх регіонах України був вище рівня мінімальної оплати праці. Однак тільки в чотирьох регіонах заробітна плата перевищила середню по Україні. Так, у Києві розмір середньої заробітної плати склав 12721 гривень, Донецькій області - 9173 гривень, Київській - 8392 гривень і Дніпропетровській - 8237 гривень.

При цьому в Херсонській, Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях зафіксовано низький рівень заробітної плати (який не перевищував 79% від середньої заробітної плати по Україні).

Також повідомляється, що в січні-травні 2018 року в Україні розмір середньої номінальної заробітної плати становив 8225 гривень і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 26,7%.

Крім того, реальні заробітні плати зросли на 11,8% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Нагадаємо, в кінці червня 2018 року повідомлялося, що рівень безробіття в Україні поступово знижується і за підсумками першого кварталу склав 9,7% проти 9,9% кварталом раніше.