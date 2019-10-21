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Госстат зафиксировал рост цен на жилье

Новости » Экономика    21.10.2019 - 16:49
Госстат зафиксировал рост цен на жилье
Фото: Жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены растут не быстрее общей инфляции

В III квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине на первичном рынке выросли на 6,4%, на вторичном - на 11,8%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 5,0%, на вторичном - на 11,9%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 6,3%, на вторичном - на 12,4%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 10,2%, на вторичном - на 11,5%.

Изменение цен на жилье в 2019 году в III квартале (к соответствующему кварталу предыдущего года, процентов).

Госстат зафиксировал рост цен на жилье

Данные: ukrstat.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2018 год в Украине выросла на 14% с 2940 до 3352 грн. На первом месте по стоимости аренды город Киев - 6 636 грн. Далее идут Одесская область (5 457 грн) и Львовская области - 4 488 грн.

Напомним, потребительские цены в Украине в сентябре 2019 года по сравнению с августом выросли на 0,7%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,4%. При этом в годовом измерении (к сентябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 7,5%.

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