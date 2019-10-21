Держстат зафіксував зростання цін на житло

Фото: Житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни зростають не швидше загальної інфляції

У III кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні на первинному ринку зросли на 6,4%, на вторинному - на 11,8%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за рік однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 5,0%, на вторинному - на 11,9%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 6,3%, на вторинному - на 12,4%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 10,2%, на вторинному - на 11,5%.

Зміна цін на житло в 2019 році в III кварталі (до відповідного кварталу попереднього року, відсотків).

Дані: ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2018 рік в Україні зросла на 14% з 2940 до 3352 грн. На першому місці за вартістю оренди місто Київ - 6 636 грн. Далі йдуть Одеська область (5 457 грн) і Львівська області - 4 488 грн.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у вересні 2019 року порівняно з серпнем зросли на 0,7%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%. При цьому в річному вимірі (до вересня 2018 року) інфляція сповільнилася до 7,5%.