ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держстат зафіксував зростання цін на житло

Новини » Економіка    21.10.2019 - 16:49
Держстат зафіксував зростання цін на житло
Фото: Житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни зростають не швидше загальної інфляції

У III кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні на первинному ринку зросли на 6,4%, на вторинному - на 11,8%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за рік однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 5,0%, на вторинному - на 11,9%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 6,3%, на вторинному - на 12,4%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 10,2%, на вторинному - на 11,5%.

Зміна цін на житло в 2019 році в III кварталі (до відповідного кварталу попереднього року, відсотків).

Держстат зафіксував зростання цін на житло

Дані: ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2018 рік в Україні зросла на 14% з 2940 до 3352 грн. На першому місці за вартістю оренди місто Київ - 6 636 грн. Далі йдуть Одеська область (5 457 грн) і Львівська області - 4 488 грн.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у вересні 2019 року порівняно з серпнем зросли на 0,7%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%. При цьому в річному вимірі (до вересня 2018 року) інфляція сповільнилася до 7,5%.

В Україні з початком осені збільшилася кількість отримувачів субсидій Кабмін передав Держстат в управління Дубілета
Новини України жильеДержавна служба статистикицены
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся