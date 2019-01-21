Госстат зафиксировал рост цен на недвижимость в 2018 году

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены выросли как на первичном, так и на вторичном рыке

В IV квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры на первичную рынке выросли на 5,1%, на вторичном - на 8,0%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 3,7%, на вторичном - на 6,9%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 5,0%, на вторичном - на 8,8%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 8,1%, на вторичном - на 8,1%.

www.ukrstat.gov.ua

Стоит отметить, что цены на недвижимость росли меньшими темпами, чем потребительская инфляция в Украине.

Напомним, по данным Государственной службы, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры по 2018 год за Украине выросла на 14% с 2940 до 3352 грн. На первом месте по стоимости аренды город - Киев - 6 636 грн. Далее идут Одесская область (5 457 грн) и Львовская области - 4 488 грн.

Самые дешевые квартиры, по данным Госстата, в Сумской области (2 022 грн), Ивано-Франковской области (1 960 грн) и Луганской области (1 783 грн).

Отметим, потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.