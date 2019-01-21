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Держстат зафіксував зростання цін на нерухомість у 2018 році

Новини » Економіка    21.01.2019 - 15:10
Держстат зафіксував зростання цін на нерухомість у 2018 році
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни зросли як на первинному, так і на вторинному рику

У IV кварталі 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири на первинну ринку зросли на 5,1%, на вторинному - на 8,0%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 3,7%, на вторинному - на 6,9%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 5,0%, на вторинному - на 8,8%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 8,1%, на вторинному - на 8,1%.

Держстат зафіксував зростання цін на нерухомість у 2018 році

www.ukrstat.gov.ua

Варто відзначити, що ціни на нерухомість зростали меншими темпами, ніж споживча інфляція в Україні.

Нагадаємо, за даними Державної служби, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2018 рік по Україні зросла на 14% з 2940 до 3352 грн. На першому місці за вартістю оренди місто - Київ - 6 636 грн. Далі йдуть Одеська область (5 457 грн) і Львівська області -  4 488 грн.

Найдешевші квартири, за даними Держстату, в Сумській області (2 022 грн), Івано-Франківській області (1 960 грн) и Луганській області (1 783 грн).

Відзначимо, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.

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