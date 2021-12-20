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Госстат улучшил оценку восстановления экономики Украины

Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики улучшила оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале 2021 года. Согласно уточненным данным, экономика выросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в то время как ранее рост оценивался в 2,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

В то же время, по сравнению со II кварталом 2021 года рост ВВП составил 1,5% (ранее оценивался в 1,4%).

По данным статистического ведомства, номинальный ВВП составил 1498,4 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 36 145 грн.

Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%. Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года и составило 1,2%, во II квартале - на 11,2%, в III квартале - на 3,5%, IV квартале - на 0,5%, в I квартале 2021 года - 2,2%.

Во II квартале 2021 года рост составил 5,7%.

Напомним, в октябре НБУ ухудшил прогноз восстановления экономики после кризиса. НБУ прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,1%. В июле НБУ прогнозировал рост экономики на уровне на 3,8%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2022 год с 4,3% до 3,8%.

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ВВПЭкономика УкраиныГосударственная служба статистики