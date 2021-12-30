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Госстат улучшил оценку падения экономики Украины во время коронакризиса

Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики улучшила оценку сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 3,8%. Ранее падение оценивалось на уровне 4,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, номинальный ВВП Украины в 2021 году составил 4,222 трлн гривен, индекс-дефлятор - 110,3%.

Таким образом, в 2020 году в Украине наблюдалось падение экономики после четырех лет роста.

Напомним, в октябре НБУ ухудшил прогноз восстановления экономики после кризиса. НБУ прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,1%. В июле НБУ прогнозировал рост экономики на уровне на 3,8%.

Отметим, в государственном бюджете на 2022 год заложен рост ВВП Украины на 3,8%.

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ВВПГосударственная служба статистики