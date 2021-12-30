Держстат поліпшив оцінку падіння економіки України під час коронакризису

Державна служба статистики поліпшила оцінку скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році до 3,8%. Раніше падіння оцінювалося на рівні 4,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

Таким чином, у 2020 році в Україні спостерігалося падіння економіки після чотирьох років зростання.

За даними статистичного відомства, номінальний ВВП України в 2021 році склав 4,222 трлн гривень, індекс-дефлятор - 110,3%.

Нагадаємо, в жовтні НБУ погіршив прогноз відновлення економіки після кризи. НБУ прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2021 році на 3,1%. У липні НБУ прогнозував зростання економіки на рівні на 3,8%.

Зазначимо, у державному бюджеті на 2022 рік закладено зростання ВВП України на 3,8%.