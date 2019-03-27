Госстат улучшил данные по росту промпроизводства

Государственная служба статистики обнародовала уточненные данные по промышленному производству в Украине за 2010-2018 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, в 2018 году объемы промышленного производства в Украине выросли на 1,6%, в то время как ранее сообщалось о росте на 1,1%. Данные за другие годы пересмотру не подверглись.

Напомним, промышленное производство в Украине падало четыре года подряд: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. В 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%. В 2017 году рост составил 0,4%.

С начала 2019 года в Украине фиксируется падение промпроизводства.

По данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2019 года повысился по сравнению с IV кварталом 2018 года на 0,7 в.п. и составляет минус 3,7%. Индикатор делового климата в промышленности не изменился по сравнению с IV кварталом 2018 года и составил плюс 0,9%.