Промпроизводство в Украине продолжает сокращаться

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В феврале объемы сократились на 1,8%

Объемы промышленного производства в феврале 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 1,8%. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-февраль промпроизводство сократилось на 2,5%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров за два месяца был зафиксирован нулевой рост, в перерабатывающей промышленности падение составило 3,9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха падение на 1,5%.

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Напомним, промышленное производство в Украине падало четыре года подряд: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. В 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%. В 2017 году рост составил 0,4%, в 2018 году - 1,1%.

По данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2019 года повысился по сравнению с IV кварталом 2018 года на 0,7 в.п. и составляет минус 3,7%. Индикатор делового климата в промышленности не изменился по сравнению с IV кварталом 2018 года и составил плюс 0,9%.