Держстат поліпшив дані щодо зростання промвиробництва

Державна служба статистики оприлюднила уточнені дані щодо промислового виробництва в Україні за 2010-2018 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, у 2018 році обсяги промислового виробництва в Україні зросли на 1,6%, в той час як раніше повідомлялося про зростання на 1,1%. Дані за інші роки не переглядалися.

Нагадаємо, промислове виробництво в Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році - на 0,7%, в 2013 році - на 4,3%, у 2014 році - на 10,1%, у 2015 році - на 13%. У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги зросли на 2,8%. У 2017 році зростання склало 0,4%.

З початку 2019 року в Україні фіксується падіння промвиробництва.

За даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2019 року підвищився порівняно з IV кварталом 2018 року на 0,7 в.п. і становить мінус 3,7%. Індикатор ділового клімату у промисловості не змінився в порівнянні з IV кварталом 2018 року і склав плюс 0,9%.