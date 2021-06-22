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Госстат ухудшил оценку падения экономики Украины в начале 2021 года

Новина українською →
Украина, Вторник 22 июня 2021 15:58
Госстат ухудшил оценку падения экономики Украины в начале 2021 года Фото: экономика Украины падает пятый квартал подряд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики ухудшила оценку сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2021 года до 2,2%. Ранее падение ВВП оценивалось в 2,0%.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, номинальный ВВП составил 1008,6 млрд гривен, а ВВП в расчете на одного человека - 24280 гривен.

Таким образом, экономика Украины падает пятый квартал подряд. Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года и составило 1,2%, во II квартале было зафиксировано падение на 11,2%, в III квартале - на 3,5%, IV квартале - на 0,5%.

Госстат ухудшил оценку падения экономики Украины в начале 2021 года

Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%, что несколько лучше правительственного прогноза (4,8%).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2022 год с 4,3% до 3,8%.

В то же время альтернативный сценарий развития экономики Украины от Кабмина предусматривает замедление роста и выход на допандемический уровень только в конце 2023 года.

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Государственная служба статистики ВВП экономика
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