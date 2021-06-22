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Держстат погіршив оцінку падіння економіки України на початку 2021 року

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Україна, Вівторок 22 червня 2021 15:58
Держстат погіршив оцінку падіння економіки України на початку 2021 року Фото: Економіка України падає п'ятий квартал поспіль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики погіршила оцінку скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2021 року до 2,2%. Раніше падіння ВВП оцінювалося в 2,0%.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, номінальний ВВП склав 1008,6 млрд гривень, а ВВП в розрахунку на одну людину - 24280 гривень.

Таким чином, економіка України падає п'ятий квартал поспіль. Скорочення реального ВВП почалося в I кварталі 2020 року і склало 1,2%, В II кварталі було зафіксовано падіння на 11,2%, в III кварталі - на 3,5%, IV кварталі - на 0,5%.

Держстат погіршив оцінку падіння економіки України на початку 2021 року

Раніше Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%, що дещо краще урядового прогнозу (4,8%).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2022 рік з 4,3% до 3,8%.

Водночас альтернативний сценарій розвитку економіки України від Кабміну передбачає уповільнення зростання і вихід на допандемічний рівень тільки в кінці 2023 року.

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Державна служба статистики ВВП економіка
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