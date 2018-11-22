Держстат повідомив про відновлення зростання промвиробництва в жовтні

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після двох місяців падіння в Україні відновилося зростання промвиробництва

Обсяги промислового виробництва в жовтні 2018 року зросли порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 1,4%. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За підсумками вересня Держстат повідомляв про падіння обсягів промислового виробництва на 1,3%, за підсумками серпня - на 0,5%. До цього з початку року промвиробництво зростало.

За даними статистичного відомства, за січень-жовтень 2018 року до аналогічного періоду минулого зростання промвиробництва склало 1,8%, в тому числі у видобувній промисловості і розроблення кар'єрів - 2,3%, у переробній промисловості - 1,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 1,9%.

Нагадаємо, промислове виробництво в Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році - на 0,7%, в 2013 році - на 4,3%, у 2014 році - на 10,1%, у 2015 році - на 13%. У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги зросли на 2,8%. Протягом всього 2017 року промвиробництво падало і лише за уточненими даними Держстату, за підсумками року зростання склало 0,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у жовтні 2018 порівняно з вереснем зріс на 1,7%. За даними статистичного відомства, з початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 7,4%. У річному вимірі (до жовтня 2017 року) інфляція прискорилася до 9,5%.

За даними Держстату, в IV кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився порівняно з III кварталом на 0,2 в. п. і становить мінус 4,4%.