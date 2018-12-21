Госстат сообщил о падении промпроизводства

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Промпроизводство снова начало сокращаться

Объемы промышленного производства в ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 0,9%. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Ранее Госстат сообщал о росте промпроизводства в октябре на 1,4%. По итогам сентября объемы промышленного производства сократились на 1,3%, по итогам августа - на 0,5%. До этого с начала года промпроизводство росло.

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По данным статистического ведомства, за январь-ноябрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого рост промпроизводства составил 1,6%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - 2,2%, в перерабатывающей промышленности - 1,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 2,0%.

Напомним, промышленное производство в Украине падало четыре года подряд: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. В 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%. В течение всего 2017 года промпроизводство падало и лишь по уточненным данным Госстата по итогам года рост составил 0,4%.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 1,4%. С начала года (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 8,9%. В годовом измерении (к ноябрю 2017 года) инфляция ускорилась до 10,0%.

По данным Госстата, в IV квартале 2018 года индикатор деловой уверенности в промышленности повысился по сравнению с III кварталом на 0,2 п.п. и составляет минус 4,4%.