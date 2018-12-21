Держстат повідомив про падіння промвиробництва

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Промвиробництво знову почало скорочуватися

Обсяги промислового виробництва в листопаді 2018 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 0,9%. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Раніше Держстат повідомляв про зростання промвиробництва в жовтні на 1,4%. За підсумками вересня обсяги промислового виробництва скоротилися на 1,3%, за підсумками серпня - на 0,5%. До цього з початку року промвиробництво зростало.

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За даними статистичного відомства, за січень-листопад 2018 року до аналогічного періоду минулого зростання промвиробництва склало 1,6%, у тому числі у видобувній промисловості і розроблення кар'єрів - 2,2%, у переробній промисловості - 1,2%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 2,0%.

Нагадаємо, промислове виробництво в Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році - на 0,7%, в 2013 році - на 4,3%, у 2014 році - на 10,1%, у 2015 році - на 13%. У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги зросли на 2,8%. Протягом всього 2017 року промвиробництво падало і лише за уточненими даними Держстату, за підсумками року зростання склало 0,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в листопаді 2018 року порівняно з листопадом зросли на 1,4%. З початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 8,9%. У річному вимірі (до листопада 2017 року) інфляція прискорилася до 10,0%.

За даними Держстату, в IV кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився порівняно з III кварталом на 0,2 п. п. і складає мінус 4,4%.