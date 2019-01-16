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Держстат повідомив про рекорд у сільському господарстві

Новини » Економіка    16.01.2019 - 17:58
Держстат повідомив про рекорд у сільському господарстві
Ілюстративне фото (pzcu.gov.ua)

Виробництво сільгосппродукції у 2018 році зростало максимальними з 2013 року темпами

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-грудні 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросло на 7,8%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

Таким чином, зростання за 2018 рік стало максимальним за останні п'ять років. (У 2013 році зростання було на рівні 13,3%).

Держстат повідомив про рекорд у сільському господарстві

www.ukrstat.gov.ua

Слід зазначити, що обсяги виробництва значно коливаються рік від року і залежать від погодних умов і врожаю. Наприклад, у 2017 році було зафіксовано падіння на 2,2%, а у 2016 році - ріст на 6,3%.

За даними статистичного відомства, обсяги продукції рослинництва у 2018 році збільшилися на 10,7%, обсяги продукції тваринництва - на 0,3%.

Сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 12,1%, господарства населення - на 2,2%.

Зазначимо, що за даними Національного банку України, в листопаді 2018 року зростання обсягів експорту продовольчих товарів прискорилося до 27,2% р/р, досягши історичного рекорду (2,1 млрд доларів) і забезпечивши майже 53% усього експорту товарів з України.

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва в листопаді 2018 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 0,9%.

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