Госстат показал структуру населения Украины

По оценке Государственной службы статистики численность постоянного населения Украины на 1 января 2019 года составляла 41983,6 тыс. человек, что на 233,2 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2018 года (42216,8 тыс. лиц). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, из них 29017,9 тыс. человек (69,1%) - городское население и 12965,7 тыс. человек (30,9%) - сельское население.

В структуре населения Украины по полу 53,7% (22528,3 тыс. человек) составляют женщины и 46,3% (19455,3 тыс. человек) - мужчины.

ukrstat.gov.ua

Напомним, в апреле 2019 года Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2024 года. МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,047 млн человек. Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.

Отметим, по оценкам Организации объединенных наций от июня 2019 года , население Украины к 2050 году сократится на 8,8 млн человек с нынешних 44 млн до 35,2 млн человек.