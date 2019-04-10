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МВФ дал прогноз численности населения Украины через шесть лет

Новости » Общество    10.04.2019 - 17:28
МВФ дал прогноз численности населения Украины через шесть лет
Иллюстративное фото (УНИАН)

Фонд ожидает сокращения населения на 1 млн человек

Международный валютный фонд дал прогноз по численности населения Украины на период до 2024 года. Об этом говорится в материалах к апрельскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

По оценкам МВФ, население Украины на конец 2018 года составляло 42,047 млн человек, что несколько меньше официальных данных Госстата (42,153 млн человек).

МВФ прогнозирует, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024 года составит 41,047 млн человек.

Таким образом, МВФ ожидает, что население за шесть лет уменьшится на 1 млн человек.

МВФ дал прогноз численности населения Украины через шесть лет

Данные: МВФ

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2018 года уменьшилась на 233,2 тысяч человек. По оценке Государственной службы статистики, численность имеющегося населения в Украине на 1 января 2019 года составляла 42 153,2 тысяч человек.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд прогнозирует, что курс гривны к доллару на в 2024 году составит 31,9 грн/доллар.

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