Госстат подтвердил данные по росту экономики Украины

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Статистическое ведомство дало вторую оценку за II квартал 2019 года

Государственная служба статистики сохранила оценку роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в II квартале 2019 года на уровне 4,6%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

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По данным статистического ведомства, номинальный ВВП II квартале 2019 года составил 927,8 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 22047 грн.

Ранее Госстат сообщал о росте ВВП Украины в I квартале на 2,5% и на 4,6% во II квартале 2019 года

Напомним, Национальный банк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году с 2,5% до 3,0%. Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 2020 года с 2,9% до 3,2%. По оценкам НБУ, основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос.

Как сообщало РБК-Украина, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по росту экономики Украины в 2019 году до 3,4% (по сравнению с прогнозом 2,6% в марте т.г.).

Отметим, премьер-министр Алексей Гончарук 2 сентября заявил, что экономика Украины в течение следующих пяти лет вырастет на 40%. Как отметил премьер, правительство рассчитывает на рост ВВП Украины не менее 5% в 2020 году и не менее 7% в последующие годы, что в совокупности даст 40% за пять лет.