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Держстат оцінив падіння економки України за останній квартал

Київ, Понеділок 16 листопада 2020 16:31
Держстат оцінив падіння економки України за останній квартал
Фото: фабрика (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Падання економіки сповільнилося більш ніж у три рази

Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в III кварталі 2020 року. Згідно з першими даними, економіка України скоротилася на 3,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Держстат.

Таким чином, падіння економіки України в III кварталі 2020 року сповільнилося. У II кварталі було зафіксовано падіння на 11,4%.

Держстат оцінив падіння економки України за останній квартал

За даними статистичного відомства, в порівнянні з II кварталом зростання ВВП склало 8,5%. Надалі ці дані будуть уточнюватися.

Нагадаємо, в жовтні НБУ зберіг прогноз по валовому внутрішньому продукту (ВВП) України. Прогноз падіння економіки у 2020 році зберігається на рівні 6,0%.

Зазначимо, в жовтні МВФ поліпшив прогноз падіння економіки України у 2020 році до 7,2%. У червні фонд очікував падіння ВВП України на 8,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не змінювало прогноз падіння ВВП в 2020 році. За даними міністерства, очікуване скорочення на рівні 4,8% виглядає реалістичним.

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